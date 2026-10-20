A Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerrará às 23h59 desta terça-feira (20) prazo de inscrições para o Vestibular 2027. Os candidatos deverão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), organizadora da seleção. O Manual do Candidato, com informações sobre o certame, está disponível nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 225,00.

Todos os cerca de 350 mil alunos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza) estão previamente cadastrados no sistema da Vunesp pelo seu número de RA (Registro do Aluno). Estes vestibulandos pagam taxa de R$ 56,25 e poderão se inscrever até 20 de outubro, mesmo prazo dos pagantes da taxa integral, pelo site da Vunesp.

São oferecidas 5.850 vagas para 137 cursos de graduação de 24 cidades, localizadas em todas as regiões do estado de São Paulo. O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% destas vagas destinam-se a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.