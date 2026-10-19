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EQUIPE DA 1.ª CIA

Bauru: homem é preso pela PM com cabos furtados de prédio público

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com o homem, os policiais militares encontraram um saco contendo fios de cobre, duas facas de serra, uma tesoura e uma lanterna
Com o homem, os policiais militares encontraram um saco contendo fios de cobre, duas facas de serra, uma tesoura e uma lanterna

Um homem de 39 anos foi flagrado por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, na noite desta segunda-feira (19), com materiais furtados de um imóvel público localizado na região central de Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 18h40, uma testemunha acionou a PM informando que um suspeito de furto estaria nos fundos de um imóvel na avenida Rodrigues Alves.

Equipe composta pelos cabos Magri e Osmar em patrulhamento pelo Centro com o objetivo de coibir furtos e roubos foi até o endereço e deteve o homem com apoio de outras viaturas.

Com ele, os policiais encontraram um saco contendo fios de cobre, duas facas de serra, uma tesoura e uma lanterna. Questionado, acabou confessando que os produtos eram furtados.

Ele revelou que havia invadido imóvel ao lado, junto com um comparsa, após pular um muro, e estourado uma porta para retirar cabos e outros materiais e vender em um ferro-velho.

O homem foi preso em flagrante por furto qualificado mediante escalada e levado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

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