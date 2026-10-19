Itatinga - A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens em flagrante com um arsenal escondido no fundo falso de um carro. A abordagem ocorreu na rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, na tarde deste domingo (18), e terminou com a apreensão de 14 fuzis, sete pistolas e diversos carregadores.
Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 5.º Batalhão de Polícia Rodoviária estavam em patrulhamento quando abordaram um veículo para a fiscalização. Os policiais identificaram peso anormal nas portas e impossibilidade de acionamento dos vidros.
Após desmontarem as estruturas, localizaram peças de armamento escondidas no interior das portas, envoltas em plástico e espuma de colchão. Após a montagem, foram identificados 14 fuzis e 7 pistolas, além de carregadores. Todos foram apreendidos para a perícia.
O motorista e o passageiro, que não tiveram nomes divulgados, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e ficaram à disposição da Justiça. A ocorrência contou com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco).
A Ficco/SP é composta pela Polícia Federal (PF), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo e pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, por meio das polícias Militar e Civil.
"Essa apreensão demonstra a importância do patrulhamento especializado nas rodovias e da integração entre as forças de segurança. Retirar esse armamento de circulação é uma medida importante para impedir que armas de alto poder de fogo cheguem às mãos de criminosos e coloquem mais vidas em risco", afirmou o coronel Hugo Araújo dos Santos, comandante da PM Rodoviária.