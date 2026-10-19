Itatinga - A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens em flagrante com um arsenal escondido no fundo falso de um carro. A abordagem ocorreu na rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, na tarde deste domingo (18), e terminou com a apreensão de 14 fuzis, sete pistolas e diversos carregadores.

Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 5.º Batalhão de Polícia Rodoviária estavam em patrulhamento quando abordaram um veículo para a fiscalização. Os policiais identificaram peso anormal nas portas e impossibilidade de acionamento dos vidros.

Após desmontarem as estruturas, localizaram peças de armamento escondidas no interior das portas, envoltas em plástico e espuma de colchão. Após a montagem, foram identificados 14 fuzis e 7 pistolas, além de carregadores. Todos foram apreendidos para a perícia.