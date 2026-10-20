O Governo de SP, por meio da Defesa Civil do estado, vai capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas no território paulista, até dezembro, como parte do programa SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027. No dia 2 de dezembro, o treinamento para os 39 municípios da região de Bauru vai ocorrer na cidade de Agudos (13 quilômetros de Bauru).
A operação que tradicionalmente prepara o estado para o período das chuvas vai ser reforçada neste ano por conta da passagem do fenômeno climático El Niño, com previsão de tempestades constantes e ondas de calor extremo para os próximos meses. O detalhamento da Operação El Ninõ 2026/2027 foi anunciado na última quinta-feira (15), na sede do Palácio dos Bandeirantes.
Para capacitar os agentes, a Defesa Civil programou uma série de treinamentos presenciais em várias regiões do estado, com aulas práticas e teóricas sobre medidas de antecipação e de combate a eventos extremos, como chuvas, enchentes, incêndios e deslizamentos, entre outras.
"Estamos diante de um cenário que exige adaptação e preparação antecipada. Vamos fortalecer os municípios e atuar em conjunto para que as equipes estejam preparadas e tenham condições de responder de forma coordenada e eficiente aos eventos extremos", afirma o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.
Datas dos treinamentos
Os primeiros treinamentos foram realizados na regional de Ribeirão Preto, Franca e Barretos, englobando 67 cidades, no dia 6 de outubro. No dia 20 de outubro, o treinamento será para a regional de São José do Rio Preto, envolvendo 96 cidades, no município de Ouroeste. Já nos dias 22 e 23 de outubro, o treinamento da Defesa Civil será realizado para a regional da região metropolitana de São Paulo, em Osasco, englobando 39 cidades. No dia 30, será para a regional de Araraquara, contemplando 26 cidades.
No mês de novembro, nos dias 4 e 5, será para a regional de Registro, com 14 cidades. Nos dias 10 e 11, será para a regional de Itapeva, englobando 32 cidades, no município de Apiaí. Nos dias 12 e 13, será para a regional de Santos, envolvendo 9 cidades, no município de Peruíbe. No dia 17, será para a regional de Presidente Prudente, contemplando 53 cidades, no município de Junqueirópolis. No dia 18, será para a regional de Araçatuba, com 43 cidades, no próprio município.
Nos dias 24 e 25, será para a regional de São José dos Campos, englobando 39 cidades, no município de Guaratinguetá. Nos dias 26 e 27, será para a regional de Campinas, envolvendo 90 cidades, no município de Serra Negra. No mês de dezembro, as datas previstas são 1 de dezembro, para a regional de Marília (51 cidades), no próprio município; no dia 2, para Bauru (39 cidades), em Agudos; e nos dias 3 e 4, para Sorocaba (47 cidades), em Mairinque.
As capacitações contam com a participação de representantes das Defesas Civis de 645 municípios do estado e têm como objetivo formar multiplicadores e ampliar a capacidade de prevenção e resposta das equipes locais.
Durante as oficinas, os municípios serão equipados com Kits Verão, compostos por bonés, botas de PVC, capas de chuva, capacetes, coletes operacionais, fitas de isolamento, jardineiras, lona, luvas e pluviômetros. Os materiais reforçam a estrutura para atuação em campo durante ocorrências relacionadas às chuvas.
A grade inclui conteúdos sobre alagamentos e atendimento pré-hospitalar (APH), Sistema de Comando de Operações de Emergência (Sicoe), Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, prognóstico climático relacionado ao El Niño, políticas públicas em situações de anormalidade, gestão de abrigos e elaboração de planos de contingência para eventos extremos.
As equipes municipais também participam durante o evento da construção do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Durante as oficinas, poderão apresentar experiências, necessidades e características de seus territórios, contribuindo para o planejamento estadual. O Corpo de Bombeiros participa com conteúdos sobre ocorrências frequentes no período, atendimento pré-hospitalar e dados do Sistema de Comando e Operações em Emergências (Sicoe).
Desde 2023, a Defesa Civil do Estado já capacitou 19 mil servidores municipais em 191 treinamentos presenciais e online voltados aos riscos de estiagem e às chuvas intensas, com exercícios simulados e elaboração de planos municipais de contingências.
Operação El Niño
O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15) um conjunto de medidas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, fruto de uma ação integrada baseada em planejamento, inovação e infraestrutura, desenvolvida de forma contínua desde 2023. A estratégia reúne 181 iniciativas integradas do Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas (Pearc), com investimentos de R$ 29 bilhões.
Outro reforço apresentado é a São Paulo Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027, que substitui a tradicional Operação Chuvas, a criação de um gabinete especial para coordenar as ações, além do estabelecimento de níveis de alerta para os municípios e a emissão de boletins diários para orientar a atuação do poder público diante dos riscos de tempestades e ondas de calor.