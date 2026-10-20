O Governo de SP, por meio da Defesa Civil do estado, vai capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas no território paulista, até dezembro, como parte do programa SP Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027. No dia 2 de dezembro, o treinamento para os 39 municípios da região de Bauru vai ocorrer na cidade de Agudos (13 quilômetros de Bauru).

A operação que tradicionalmente prepara o estado para o período das chuvas vai ser reforçada neste ano por conta da passagem do fenômeno climático El Niño, com previsão de tempestades constantes e ondas de calor extremo para os próximos meses. O detalhamento da Operação El Ninõ 2026/2027 foi anunciado na última quinta-feira (15), na sede do Palácio dos Bandeirantes.

Para capacitar os agentes, a Defesa Civil programou uma série de treinamentos presenciais em várias regiões do estado, com aulas práticas e teóricas sobre medidas de antecipação e de combate a eventos extremos, como chuvas, enchentes, incêndios e deslizamentos, entre outras.