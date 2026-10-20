A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) ampliou, a partir da última sexta-feira (16), o uso da plataforma ConectaPP para todos os estabelecimentos prisionais do Estado. A ferramenta permite que visitantes realizem pela Internet os procedimentos relacionados ao rol de visitas, com acesso por meio da conta Gov.br.
O próprio visitante pode inserir documentos necessários diretamente no site conecta.policiapenal.sp.gov.br e acompanhar o andamento da solicitação pelo sistema. A iniciativa busca proporcionar mais eficiência, transparência e comodidade ao processo, além de reduzir a necessidade de deslocamentos presenciais às unidades prisionais.
Desenvolvida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Sistemas (CTIS), a plataforma integra o atendimento ao público externo aos sistemas oficiais da PPESP e busca tornar os procedimentos mais ágeis e acessíveis.
Implantação e capacitação
O ConectaPP começou a ser testado em maio de 2026, em projeto piloto no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Americana, na Penitenciária da Capital e na Penitenciária Feminina Sant’Ana. Após a fase inicial, a expansão começou pelas unidades da Região Metropolitana e avançou gradualmente para as demais regiões do Estado.
Para a implantação, aproximadamente 550 servidores foram capacitados pela CTIS. Os treinamentos abordaram as funcionalidades da plataforma, os procedimentos para sua utilização e a integração com o GPU – Rol de Visitas.
Com a expansão para todo o Estado, o ConectaPP consolida uma nova etapa da digitalização dos serviços relacionados ao rol de visitas, ampliando o acesso do público aos serviços digitais da Polícia Penal.