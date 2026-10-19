19 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 141 novas vagas de trabalho nesta semana

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 141 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante geral da linha férrea – 2 vagas

Alimentador de Linha de Produção – 5 vagas

Analista de Departamento Pessoal PL - Rescisão e Férias – 1 vaga

Analista de Departamento Pessoal SR – 1 vaga

Analista de Operações I - Administrativo (Pré-Judicial) – 2 vagas

Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito Jurídica) – 2 vagas

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente Operacional – 1 vaga

Atendente – madrugada – 10 vagas

Atendente de quiosque de shopping – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de expedição e estoque – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar de Produção – 11 vagas

Auxiliar de vendas - Loja Gold Silver – 1 vaga

Calheiro – 1 vaga

Consultor comercial (externo e interno) – 1 vaga

Consultor de vendas – 10 vagas

Cozinheiro – 1 vaga

Criador (a) de Conteúdo para Redes Sociais – 2 vagas

Desenhista trainee – 1 vaga

Estágio Triagem de Aparelhos – 1 vaga

Jardineiro – 1 vaga

Manutencista – 1 vaga

Mecânico de motos – 1 vaga

Motorista carro leve – 3 vagas

Operador de centro de usinagem CNC – 2 vagas

Operador de Produção – 5 vagas

Operador (a) de telemarketing – 50 vagas

Secretária – 3 vagas

Serralheiro (metálica/alumínio) – calheiro – pedreiro - ajudante de pedreiro – 5 vagas

Serviços gerais – limpeza – 1 vaga

Supervisor (a) de Desenvolvimento Social – 1 vaga

Vendedor comercial – 2 vagas

Vendedor externo – 3 vagas

Vendedor (a)/atendente – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

Zelador – 1 vaga

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