A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 141 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante geral da linha férrea – 2 vagas
Alimentador de Linha de Produção – 5 vagas
Analista de Departamento Pessoal PL - Rescisão e Férias – 1 vaga
Analista de Departamento Pessoal SR – 1 vaga
Analista de Operações I - Administrativo (Pré-Judicial) – 2 vagas
Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito Jurídica) – 2 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente Operacional – 1 vaga
Atendente – madrugada – 10 vagas
Atendente de quiosque de shopping – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de expedição e estoque – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de Produção – 11 vagas
Auxiliar de vendas - Loja Gold Silver – 1 vaga
Calheiro – 1 vaga
Consultor comercial (externo e interno) – 1 vaga
Consultor de vendas – 10 vagas
Cozinheiro – 1 vaga
Criador (a) de Conteúdo para Redes Sociais – 2 vagas
Desenhista trainee – 1 vaga
Estágio Triagem de Aparelhos – 1 vaga
Jardineiro – 1 vaga
Manutencista – 1 vaga
Mecânico de motos – 1 vaga
Motorista carro leve – 3 vagas
Operador de centro de usinagem CNC – 2 vagas
Operador de Produção – 5 vagas
Operador (a) de telemarketing – 50 vagas
Secretária – 3 vagas
Serralheiro (metálica/alumínio) – calheiro – pedreiro - ajudante de pedreiro – 5 vagas
Serviços gerais – limpeza – 1 vaga
Supervisor (a) de Desenvolvimento Social – 1 vaga
Vendedor comercial – 2 vagas
Vendedor externo – 3 vagas
Vendedor (a)/atendente – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Zelador – 1 vaga