A 5.ª Caminhada da Fé reuniu mais de 5 mil peregrinos, na manhã deste domingo (18), em um percurso de 22 quilômetros entre Piratininga e Agudos. Com saída do Recinto de Exposições de Piratininga e chegada no Seminário Santo Antônio de Agudos, o evento contou com participantes de 57 cidades e três estados.
Sob a proteção dos padroeiros São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, os fiéis caminharam levando pedidos, agradecimentos e intenções pessoais. A peregrinação proporcionou momentos de reflexão, espiritualidade e superação, fortalecendo os laços de solidariedade entre os participantes.
Os padroeiros representam valores presentes na proposta da caminhada. São Francisco de Assis inspira a simplicidade, a fraternidade e o cuidado com a criação, enquanto Nossa Senhora Aparecida reúne os peregrinos na devoção mariana e na confiança na intercessão da Mãe de Jesus.
Na chegada ao Seminário Santo Antônio, os participantes foram acolhidos com a bênção do frei Ademir. Na igreja, puderam adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, encerrando o percurso com momentos de oração e agradecimento.
Desde a primeira edição, que contou com 140 peregrinos, a Caminhada da Fé vem registrando crescimento expressivo. Ao superar a marca de 5 mil participantes em sua quinta edição, o evento reforça sua importância como manifestação de fé e encontro de comunidades de diferentes municípios e estados.
Mais do que vencer a distância, a caminhada ofereceu aos peregrinos a oportunidade de renovar a esperança e fortalecer a espiritualidade. Cada intenção levada pelo caminho encontrou, na chegada, um espaço de acolhimento, gratidão e encontro com Deus.