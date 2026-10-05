A 5.ª Caminhada da Fé reuniu mais de 5 mil peregrinos, na manhã deste domingo (18), em um percurso de 22 quilômetros entre Piratininga e Agudos. Com saída do Recinto de Exposições de Piratininga e chegada no Seminário Santo Antônio de Agudos, o evento contou com participantes de 57 cidades e três estados.

Sob a proteção dos padroeiros São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, os fiéis caminharam levando pedidos, agradecimentos e intenções pessoais. A peregrinação proporcionou momentos de reflexão, espiritualidade e superação, fortalecendo os laços de solidariedade entre os participantes.

Os padroeiros representam valores presentes na proposta da caminhada. São Francisco de Assis inspira a simplicidade, a fraternidade e o cuidado com a criação, enquanto Nossa Senhora Aparecida reúne os peregrinos na devoção mariana e na confiança na intercessão da Mãe de Jesus.