A Companhia Saneamento de Bauru (CSB) iniciou na última semana, os trabalhados de sondagens em pontos estratégicos da cidade como parte dos levantamentos técnicos para a elaboração de alternativas e anteprojetos voltados ao enfrentamento dos alagamentos na bacia do Córrego Água das Flores, na região da avenida Nações Unidas.

As sondagens representam uma etapa importante e necessária para conhecer as características do solo e do subsolo nos locais analisados, fornecendo informações que irão subsidiar o desenvolvimento dos projetos de macrodrenagem. Nesta fase, foram definidos cinco pontos de sondagem. Quatro deles já foram executados nos seguintes locais:

• cruzamento das ruas Rodrigo Romero e Raposo Tavares;