A Companhia Saneamento de Bauru (CSB) iniciou na última semana, os trabalhados de sondagens em pontos estratégicos da cidade como parte dos levantamentos técnicos para a elaboração de alternativas e anteprojetos voltados ao enfrentamento dos alagamentos na bacia do Córrego Água das Flores, na região da avenida Nações Unidas.
As sondagens representam uma etapa importante e necessária para conhecer as características do solo e do subsolo nos locais analisados, fornecendo informações que irão subsidiar o desenvolvimento dos projetos de macrodrenagem. Nesta fase, foram definidos cinco pontos de sondagem. Quatro deles já foram executados nos seguintes locais:
• cruzamento das ruas Rodrigo Romero e Raposo Tavares;
• cruzamento da rua Almeida Brandão com a avenida Cruzeiro do Sul;
• cruzamento da avenida Nações Unidas com a rua Joaquim da Silva Martha;
• cruzamento da rua Almeida Brandão com a avenida Rodrigues Alves.
O quinto ponto está localizado na avenida Nações Unidas e tem execução prevista para esta semana. Para as intervenções em área urbana, a CSB contou com o apoio da Emdurb, responsável pela sinalização dos locais durante a realização dos trabalhos.
A CSB reforça que as sondagens correspondem, neste momento, a uma fase de levantamento técnico e ainda não representam o início das obras de macrodrenagem. Os dados obtidos serão utilizados para orientar a definição das alternativas mais adequadas para o enfrentamento dos alagamentos na região da Avenida Nações Unidas. As ações fazem parte das responsabilidades da CSB previstas na concessão e integram o planejamento das intervenções de macrodrenagem no município.