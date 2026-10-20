O vereador José Roberto Segalla (União Brasil) protocolou, na manhã desta segunda-feira (19), na Câmara Municipal de Bauru, um projeto de lei que prevê o fim da cobrança mensal destinada ao Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano (FTE), incluída nas contas de água e esgoto desde 2006. A proposta não extingue o fundo, mas revoga o dispositivo legal que autoriza a arrecadação por meio das faturas dos consumidores.

Segundo o parlamentar, os recursos acumulados são suficientes para concluir as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, sem a necessidade de manter a contribuição paga pela população. “Não tem por que continuar sangrando os bauruenses com essa prestação mensal que todos nós pagamos. O que o fundo tem é mais do que suficiente para construir a estação”, afirmou Segalla ao anunciar o protocolo da proposta.

O projeto prevê a revogação do inciso VI do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2006, que estabelece receitas para o fundo, incluindo a cobrança vinculada aos serviços de água e esgoto. Se aprovado e sancionado, a cobrança acabará.