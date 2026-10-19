O mesa-tenista bauruense Cláudio Massad conquistou o título da Classe 10 paralímpica na etapa do Ranking Paulista de Tênis de Mesa, disputada no último fim de semana, em Jacareí. O atleta venceu as três partidas que disputou e garantiu o lugar mais alto do pódio. Com o resultado, encerrou a temporada como o melhor da categoria no circuito estadual.

Além do título, Massad também encarou o desafio do Absoluto A, a principal divisão do tênis de mesa convencional paulista. Mesmo diante dos melhores atletas do circuito, o bauruense avançou até as quartas de final e terminou entre os oito melhores da competição. O atleta avaliou positivamente o desempenho e comemorou mais uma conquista na temporada. “Muito feliz com mais essa conquista. Obviamente, também cansado depois dessa maratona de competições, mas tudo valeu a pena”, afirmou. Massad também agradeceu à equipe do Sesi, aos patrocinadores, à família e aos torcedores pelo apoio.

Apesar da boa campanha no Absoluto A, o bauruense sentiu dores na coluna e na perna durante a disputa. Ele reconheceu que teve chances de avançar à semifinal, mas agora pretende priorizar a recuperação física antes dos próximos desafios. “Agora é voltar para Bauru e me recuperar bem fisicamente para as próximas batalhas!”, concluiu.