O vereador Júnior Rodrigues (PSD) cobrou de forma veemente a Prefeitura de Bauru por melhorias significativas em alguns prédios públicos municipais que, atualmente, estão em estado de abandono. As cobranças foram feitas durante a sessão ordinária da última terça-feira (13), realizada na Câmara Municipal. O parlamentar citou como exemplos emblemáticos prédios públicos municipais localizados nos bairros Fortunato Rocha Lima e Nova Esperança.

“No Fortunato, eu visitei recentemente o prédio onde funcionava o Ceja e, hoje, infelizmente serve de abrigo para usuários de drogas. Enquanto isso, a prefeitura não oferece condições dignas ao local e nem autorização para uma entidade parceira utilizar o espaço. Uma vergonha”, discursou Júnior Rodrigues na tribuna. O vereador também apontou que o prédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Nova Esperança encontra-se na mesma situação de abandono.

“Há pelo menos 2 anos, eu venho cobrando uma ampla reformo do local. Desde então, havia este compromisso por parte do Executivo, mas até agora nada foi feito. E o Cras funciona em um local alugado e inadequado para atender de forma digna às pessoas vulneráveis do Nova Esperança e bairros adjacentes. E, agora, querem alugar outro imóvel, quando, na verdade, deveriam fazer melhorias significativas no prédio original”, avaliou.