Uma briga entre dois irmãos, motivada por suspeitas de envolvimento amoroso com a ex-companheira de um deles, terminou com um homem ferido a tijoladas e os dois envolvidos presos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), na noite de domingo (18), no Jardim Itamarati. Acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI), a equipe da GCM foi até o local após receber informações sobre uma briga em via pública e a presença de uma pessoa ferida. Ao chegar, os guardas encontraram um homem caído e ensanguentado, com tijolos quebrados ao redor e um deles com marcas de sangue.

Ainda segundo o registro da ocorrência, a confusão teria começado após um dos irmãos suspeitar que o outro mantinha um relacionamento com sua ex-companheira, ou seja, com a ex-cunhada. Durante a discussão, um amigo de um dos envolvidos tentou intervir e foi atingido por um soco no rosto. Depois de cair, ele teria recebido golpes de tijolo na face. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital das Clínicas da Unesp, onde permaneceu internada em condição estável para avaliação médica. Durante a ocorrência, os agentes consultaram os dados dos envolvidos por meio do COI e constataram que um dos irmãos tinha dois mandados de prisão civil em aberto.

Os dois homens foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados ao Plantão Policial. Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou as prisões, com registros relacionados à lesão corporal e ao cumprimento dos mandados judiciais. Ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça.