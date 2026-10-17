Em atualização à notícia publicada anteriormente pelo JCNET, um incêndio atingiu uma residência na manhã desta sexta-feira (16), na rua Edson Pereira Leite, quarteirão 1, no Parque Jaraguá, em Bauru. Quatro pessoas precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça. O fogo começou em um dos quartos, destruiu móveis e outros objetos e atingiu a escadaria do imóvel, impedindo duas pessoas de deixarem o pavimento superior.

De acordo com novas informações obtidas por meio do boletim de ocorrência, duas pessoas conseguiram sair rapidamente da residência, enquanto outras duas ficaram presas no andar superior, sem conseguir descer devido às chamas na escadaria.

As quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista e outras duas ao Pronto-Socorro Central. Segundo as informações inicialmente obtidas pelos policiais, nenhuma apresentava queimaduras, e os sintomas estavam relacionados à inalação de fumaça.