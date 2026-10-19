Três pessoas de nacionalidade colombiana, sendo um homem e duas mulheres, foram presas em flagrante neste sábado (17), suspeitas de furtar mercadorias de farmácias e outros estabelecimentos comerciais em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e São Manuel (69 quilômetros de Bauru). O grupo foi abordado pela Polícia Militar no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Castello Branco, em Pardinho. No veículo, os policiais encontraram produtos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes receberam informações sobre um Chevrolet Tracker branco, alugado e registrado em Belo Horizonte (MG), que estaria sendo utilizado em furtos no comércio da região. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar os suspeitos e, por meio do sistema Muralha Paulista, os policiais acompanharam o deslocamento do automóvel pelas rodovias Marechal Rondon e Castello Branco.

O veículo foi localizado por volta das 17h de sábado, em um posto de combustíveis, no quilômetro 191 da Castello Branco, em Pardinho. Segundo o registro policial, o motorista tentou retornar para o interior do estabelecimento ao perceber a aproximação das viaturas, mas foi abordado.