Três pessoas de nacionalidade colombiana, sendo um homem e duas mulheres, foram presas em flagrante neste sábado (17), suspeitas de furtar mercadorias de farmácias e outros estabelecimentos comerciais em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e São Manuel (69 quilômetros de Bauru). O grupo foi abordado pela Polícia Militar no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Castello Branco, em Pardinho. No veículo, os policiais encontraram produtos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil.
De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes receberam informações sobre um Chevrolet Tracker branco, alugado e registrado em Belo Horizonte (MG), que estaria sendo utilizado em furtos no comércio da região. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar os suspeitos e, por meio do sistema Muralha Paulista, os policiais acompanharam o deslocamento do automóvel pelas rodovias Marechal Rondon e Castello Branco.
O veículo foi localizado por volta das 17h de sábado, em um posto de combustíveis, no quilômetro 191 da Castello Branco, em Pardinho. Segundo o registro policial, o motorista tentou retornar para o interior do estabelecimento ao perceber a aproximação das viaturas, mas foi abordado.
No automóvel estavam o condutor, de 34 anos, a esposa, de 30, grávida de aproximadamente quatro meses, e uma amiga do casal, também de 30 anos. Os três são colombianos.
Produtos de diversas lojas
Durante a vistoria, os policiais encontraram mercadorias guardadas em bolsas no porta-malas, incluindo suplementos alimentares, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, semijoias, brinquedos, roupas e peças de lingerie. Parte dos itens tinha etiquetas de lojas localizadas no shopping de Botucatu.
Conforme o boletim, uma das mulheres admitiu furtos em farmácias de São Manuel e Botucatu. A outra mulher afirmou que havia sido convidada pelo casal para participar dos crimes. Já o motorista relatou que permanecia no veículo enquanto as duas mulheres entravam nos estabelecimentos e escondiam os produtos sob as roupas. Segundo ele, as mercadorias eram levadas à capital paulista e comercializadas na região do Brás.
Entre os itens identificados, estão suplementos e protetores solares, somaram R$ 1.309,37 e foram devolvidos à representante dos estabelecimentos. O restante das mercadorias foi apreendido para investigação (brinquedos, bijuterias, calcinhas, cosméticos e 1 máquina dremel), assim como o veículo utilizado pelo grupo. Os três suspeitos foram autuados em flagrante por suspeita de furto qualificado mediante concurso de pessoas, conforme o artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal. O boletim também registra informação sobre uma prisão anterior envolvendo dois dos suspeitos, em 2020, por suspeita de furto em farmácias.