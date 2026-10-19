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SEM CÂMERAS

Mais uma escola municipal é alvo de ladrões em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A unidade de ensino situada no Jardim Godoy não possui videomonitoramento
A unidade de ensino situada no Jardim Godoy não possui videomonitoramento

O ano de 2026 foi marcado por inúmeras invasões seguidas de furtos em escolas municipais de Bauru, e o caso mais recente ocorreu entre a noite de sábado (17) e a madrugada desta segunda-feira (19), quando ladrões furtaram fiação da Emei Jayme Bichusky. A unidade de educação infantil fica localizada na rua Joaquim Felipe de Melo, 2-33, no Jardim Godoy.

Segundo o que apurou o JC/JCNET, os invasores quebraram o cadeado para acessar a área comum da escola. Não há videomonitoramento no local. As aulas, ainda que com a iluminação prejudicada, foram mantidas. A reportagem acionou a Secretaria de Educação, por meio da assessoria de imprensa do Município, e aguarda um posicionamento.

Emei Jayme Bichusky fica no Jardim Godoy
Emei Jayme Bichusky fica no Jardim Godoy
Fiação foi levada de diversos cantos da escola
Fiação foi levada de diversos cantos da escola

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