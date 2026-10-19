O ano de 2026 foi marcado por inúmeras invasões seguidas de furtos em escolas municipais de Bauru, e o caso mais recente ocorreu entre a noite de sábado (17) e a madrugada desta segunda-feira (19), quando ladrões furtaram fiação da Emei Jayme Bichusky. A unidade de educação infantil fica localizada na rua Joaquim Felipe de Melo, 2-33, no Jardim Godoy.

Segundo o que apurou o JC/JCNET, os invasores quebraram o cadeado para acessar a área comum da escola. Não há videomonitoramento no local. As aulas, ainda que com a iluminação prejudicada, foram mantidas. A reportagem acionou a Secretaria de Educação, por meio da assessoria de imprensa do Município, e aguarda um posicionamento.