A Câmara Municipal de Boracéia (41 quilômetros de Bauru) rejeitou por unanimidade, na noite desta sexta-feira (16), a cassação do vereador William dos Santos Cruz (Podemos). Os oito parlamentares presentes votaram pela manutenção do mandato, sem nenhum voto favorável à perda do cargo. A decisão foi tomada durante a 6ª sessão extraordinária do ano, que encerrou a análise de uma denúncia de quebra de decoro parlamentar contra o vereador. O procedimento passou por uma comissão processante, responsável pela apuração dos fatos, incluindo a oitiva de testemunhas e o cumprimento das etapas previstas antes da votação em plenário.

Os trabalhos duraram mais de duas horas e foram acompanhados por um grande público. Com o resultado, William permanece no cargo e continua exercendo suas funções legislativas. Após a votação, William afirmou que seguirá trabalhando em defesa da população, independentemente do grupo político que estiver no poder. O vereador também declarou que pretende continuar desempenhando suas atribuições de maneira correta e priorizando os interesses dos moradores.

O presidente da Câmara, Márcio Martinello, considerou acertada a condução do caso pelo Legislativo. Segundo ele, a denúncia foi recebida, uma comissão processante foi instaurada e testemunhas foram ouvidas para subsidiar a decisão dos vereadores. Na avaliação de Martinello, a permanência de William no cargo foi definida após a apuração e a análise do caso pelos parlamentares.