Morreu neste domingo (18), aos 86 anos, Ivo Ferro, ex-prefeito de Reginópolis. Ele faleceu no final da tarde, no município, por causas naturais. Filho de Atílio Ferro, Ivo trabalhou como caminhoneiro e funcionário da Casa da Lavoura antes de consolidar sua trajetória na política local. Influenciado pela atuação política da família, ingressou na vida pública ainda jovem e se tornou um dos vereadores mais novos da cidade na década de 1960.

Ao longo da carreira, foi eleito prefeito de Reginópolis por duas vezes. O primeiro mandato ocorreu entre 1º de fevereiro de 1983 e 31 de dezembro de 1988, durante a 9ª Legislatura. Posteriormente, voltou a comandar a Prefeitura entre 1º de janeiro de 1993 e 31 de dezembro de 1996, na 11ª Legislatura. Na fase final de sua trajetória política, Ivo Ferro enfrentou problemas na Justiça relacionados ao período em que exerceu mandato público. Apesar das controvérsias, era uma figura conhecida em Reginópolis e mantinha relações muitas amizades na cidade. Uma de suas marcas pessoais era chamar as pessoas de “companheiro”, expressão pela qual também ficou conhecido entre moradores.

Ivo Ferro foi casado duas vezes e deixa sete filhos. Seu velório está sendo na Funerária Fernandes, em Reginópolis e seu sepultamento está marcado para as 13h desta segunda-feira (19), no Cemitério Municipal da cidade.