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TRAGÉDIA NA RODOVIA

Colisão frontal entre carros deixa um morto e feridos em Boracéia


| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Citroen C3 e Prisma colidiram frontalmente na tarde de sábado
Citroen C3 e Prisma colidiram frontalmente na tarde de sábado

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na tarde de sábado (17), na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), na altura do quilômetro 172, em Boracéia (41 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu por volta das 14h, no trecho no sentido Boracéia-Bariri.

Segundo informações preliminares da concessionária EixoSP, um Citroën C3 Aircross trafegava no sentido Bariri quando, por motivos ainda não esclarecidos, desviou a trajetória e passou a circular na contramão. Na sequência, o veículo colidiu frontalmente com um Chevrolet Prisma. Após o impacto, os dois automóveis ficaram imobilizados no  canteiro lateral da rodovia, ocupando parcialmente o acostamento.

Uma pessoa que estava no Chevrolet Prisma não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O outro ocupante do Prisma e um ocupante do C3 tiveram ferimentos graves. Outra pessoa que estava no C3 teve ferimentos moderados. 

Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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