19 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com estiagem em Bauru, mas chuva deve voltar

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação IPMet
A previsão de chuva é devido a um sistema de baixa pressão com origem no continente
A previsão de chuva é devido a um sistema de baixa pressão com origem no continente

Esta segunda-feira (19) começou com céu sem nuvens e predomínio do sol, mas a chuva deve retornar à região de Bauru na quinta (22) e sexta-feira (23), de acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo o instituto, além desta segunda, também não deve chover no Estado de São Paulo nesta terça-feira (20). Nesta quarta (21), porém, um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o continente. Em São Paulo, haverá aumento da nebulosidade e chuvas em pontos isolados do estado no decorrer da tarde, com maior probabilidade para as regiões mais distantes de Bauru.

Já na quinta e sexta, essas áreas de chuva devem encobrir também Bauru e região, com áreas de instabilidade, muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários