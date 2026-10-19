Esta segunda-feira (19) começou com céu sem nuvens e predomínio do sol, mas a chuva deve retornar à região de Bauru na quinta (22) e sexta-feira (23), de acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo o instituto, além desta segunda, também não deve chover no Estado de São Paulo nesta terça-feira (20). Nesta quarta (21), porém, um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o continente. Em São Paulo, haverá aumento da nebulosidade e chuvas em pontos isolados do estado no decorrer da tarde, com maior probabilidade para as regiões mais distantes de Bauru.

Já na quinta e sexta, essas áreas de chuva devem encobrir também Bauru e região, com áreas de instabilidade, muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas.