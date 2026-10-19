A Superliga 2026-27 vai começar para o Sesi Vôlei Bauru! O time bauruense inicia mais uma temporada na elite do vôlei nacional e vai estrear diante de sua torcida. A primeira rodada será nesta segunda-feira (19), às 18h30, contra o Batavo Mackenzie, na Arena Paulo Skaf. A entrada é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso digital via Meu Sesi.
O Sesi Vôlei Bauru chega na Superliga após o vice-campeonato no Campeonato Paulista, torneio que encerrou com 10 vitórias em 11 jogos. No jogo 2 da final, a equipe bauruense venceu a partida, mas caiu no golden set para o Osasco São Cristóvão Saúde. Já o Batavo Mackenzie encerrou sua participação no Campeonato Mineiro com três derrotas em três jogos disputados, a última para o Brasília Vôlei em 3 sets a 2.
Nesta temporada, Sesi Vôlei Bauru e Batavo Mackenzie já se encontraram, com vitória para o time bauruense. A partida foi válida pela primeira rodada do quadrangular amistoso da Taça Brasil de Vôlei Feminino, disputado em Foz do Iguaçu (PR), e terminou em 3 sets a 0 para o SESI Vôlei Bauru.
Ao fim do Paulista, Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 145 pontos, seguida por Morgahn Fingall, que somou 130. Com média de mais de seis bloqueios por jogo, Diana terminou o estadual como a melhor jogadora do elenco no fundamento, com 25 pontos. Em aces, Dani Lins foi a melhor sacadora, com sete pontos no fundamento.
"A expectativa da Superliga é a melhor possível, que a gente possa reproduzir nossas boas atuações em todos os jogos. Sabemos que é um campeonato longo, qualquer detalhe é importante para que a gente possa classificar em melhores condições nos playoffs. Espero que a equipe possa ter a mesma atitude de dedicação e determinação do Paulista nessa liga nacional, tornando nosso time competitivo e vitorioso", analisou o técnico do Sesi Vôlei Bauru, Spencer Lee.
Entrada gratuita
Assim como durante todo o Campeonato Paulista, os ingressos para as partidas do SESI Vôlei Bauru na Superliga são totalmente gratuitos, sendo necessário reservar previamente pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos para o jogo contra o Batavo Mackenzie já está disponível através deste link https://www.sesisp.org.br/evento/2f27ea04-5435-4a8b-b496-057154ee8e11/superliga-de-voleibol-feminina-20262027