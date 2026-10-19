A Superliga 2026-27 vai começar para o Sesi Vôlei Bauru! O time bauruense inicia mais uma temporada na elite do vôlei nacional e vai estrear diante de sua torcida. A primeira rodada será nesta segunda-feira (19), às 18h30, contra o Batavo Mackenzie, na Arena Paulo Skaf. A entrada é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso digital via Meu Sesi.

O Sesi Vôlei Bauru chega na Superliga após o vice-campeonato no Campeonato Paulista, torneio que encerrou com 10 vitórias em 11 jogos. No jogo 2 da final, a equipe bauruense venceu a partida, mas caiu no golden set para o Osasco São Cristóvão Saúde. Já o Batavo Mackenzie encerrou sua participação no Campeonato Mineiro com três derrotas em três jogos disputados, a última para o Brasília Vôlei em 3 sets a 2.

Nesta temporada, Sesi Vôlei Bauru e Batavo Mackenzie já se encontraram, com vitória para o time bauruense. A partida foi válida pela primeira rodada do quadrangular amistoso da Taça Brasil de Vôlei Feminino, disputado em Foz do Iguaçu (PR), e terminou em 3 sets a 0 para o SESI Vôlei Bauru.