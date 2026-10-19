Policiais militares da 3ª Companhia do 27º BPM/I foram acionados na noite deste sábado (17) para atender a uma ocorrência de desentendimento em uma residência, em Itapuí. No local, a responsável por uma criança de 10 anos relatou que, durante uma confraternização, a filha teria sido vítima de contato físico inadequado praticado por um homem adulto. A criança também mencionou outro possível episódio ocorrido anteriormente.

Diante da gravidade do relato, a Polícia Militar informa que as equipes adotaram as medidas necessárias para resguardar a vítima e conduziram os envolvidos ao Pronto-Socorro de Itapuí e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária de Jaú.

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável. Após ser ouvido pela autoridade policial, o homem foi liberado por não haver, naquele momento, elementos suficientes para a manutenção de sua prisão. O caso permanecerá sob investigação da Polícia Civil.