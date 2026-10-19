A Câmara Municipal de Bauru realiza nesta segunda-feira (19), a partir das 13h10, a 38ª Sessão Ordinária de 2026. Os vereadores se reúnem para discutir e votar oito matérias, com destaque para projetos relacionados ao orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, à doação de áreas públicas para para empresas e ao reconhecimento do Wheeling, conhecido como “grau”, como prática esportiva. Além dos processos na pauta, há uma expectativa sobre como os vereadores vão tratar a prisão do ex-secretário de Governo Renato Purini e o depoimento da prefeita Suéllen Rosim (PSD) à Comissão Processante do Lixo, na última sexta-feira (16).

Dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo voltam à pauta após terem a discussão adiada na sessão do dia 13 de outubro. Na ocasião, os vereadores Eduardo Borgo (Novo) e Estela Almagro (PT) levantaram dúvidas sobre o mecanismo proposto pela administração municipal para incorporar recursos ao orçamento vigente da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Uma das propostas autoriza a abertura de crédito especial de R$ 150 mil para despesas com pessoal, encargos sociais, benefícios e outras demandas relacionadas à Gestão de Benefícios Socioassistenciais e ao Cadastro Único. De acordo com a justificativa encaminhada à Câmara, os recursos são provenientes do superávit financeiro de transferências federais vinculadas ao Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF).