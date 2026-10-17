Um espaço dedicado à solidariedade, mas também marcado pela insegurança. A sede do Projeto Fruto Solidário, instalada no antigo prédio da Secretaria do Bem-Estar Social (Sebes), na Vila Falcão, foi alvo de criminosos pela nona vez. O furto ocorreu na madrugada da última segunda-feira, 12 de outubro. De acordo com o boletim de ocorrência, foram furtados cabos de iluminação e holofotes utilizados para iluminar a quadra e a fachada do espaço. Apesar do ocorrido, os voluntários mantiveram a programação e realizaram, na noite de terça-feira (13), uma comemoração especial pelo Dia das Crianças. O evento reuniu aproximadamente 80 pessoas, entre crianças e adultos, e contou com iluminação improvisada.

O projeto funciona todas as terças-feiras, a partir das 19h, oferecendo jantar a pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social. Voluntária há dez anos, a assistente social Carina Miguel lamenta a recorrência dos furtos e os prejuízos causados ao trabalho desenvolvido no local. “É muito triste ver que um lugar dedicado a ajudar o próximo também enfrenta situações como essa. Os itens furtados são importantes para a segurança e o funcionamento do projeto”, afirma.

Carina também relata o aumento da presença de pessoas em situação de rua vindas de outros municípios, além de Bauru. “Temos recebido pessoas de Ibitinga, Avaré e de municípios da região. Nesta última terça-feira, inclusive, atendemos pessoas vindas de São Bernardo do Campo e até de cidades a mais de 300 quilômetros daqui”, conta.