O Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo negou o pedido de liminar em habeas corpus apresentado pela defesa do ex-secretário de governo de Bauru Renato Purini, mantendo a sua prisão preventiva. A decisão foi proferida pelo desembargador Luiz Fernando Vaggione durante o Plantão Judiciário criminal, neste sábado (17). Purini foi preso preventivamente no último dia 15 sob acusação do Ministério Público (Gaeco) de envolvimento em um esquema fraudulento que engloba os crimes de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa de agentes políticos, falsidade documental e fraude a licitações.

A defesa do ex-secretário ingressou com a medida judicial alegando constrangimento ilegal, sob o argumento de que a decisão que determinou a prisão carecia de fundamentação adequada. Os advogados também sustentaram que não havia demonstração de riscos reais caso ele permanecesse em liberdade e que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficiente para o caso. Contudo, o magistrado do Plantão de Segunda Instância rejeitou os argumentos iniciais, destacando que a concessão de liminar em tais circunstâncias é uma providência excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade do ato é manifesta, o que não foi verificado na análise preliminar dos documentos apresentados.

De acordo com o despacho judicial, a ordem de prisão expedida pelo Juiz de Direito das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Bauru, Josias Martins de Almeida Júnior, está devidamente respaldada por provas materiais e indícios de autoria colhidos no âmbito das investigações. Elementos como mensagens de texto, registros de chamadas telefônicas e áudios compartilhados judicialmente — obtidos a partir de aparelhos apreendidos na primeira fase da "Operação Cavalo de Tróia" — apontam que Purini teria utilizado as prerrogativas de seu cargo público para interferir diretamente em um procedimento licitatório fraudado.