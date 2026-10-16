A prefeita Suéllen Rosim (PSD) afirmou à Comissão Processante (CP) do Lixo que não recebeu alertas prévios sobre irregularidades na concessão dos resíduos sólidos de Bauru e negou ter recebido presente de Hamilton Libório Agle, representante da Estre Ambiental. Ouvida na tarde desta sexta-feira (16/10), ela também disse que seus contatos com o empresário tiveram caráter institucional e que não participou diretamente das decisões técnicas que definiram a modelagem da concessão.

O depoimento ocorreu no mesmo dia em que Renato Purini, então secretário municipal de Governo e marido da prefeita, foi preso em novo desdobramento da Operação Cavalo de Troia e, na sequência, exonerado do cargo.

Deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em 9 de setembro, a operação investiga suspeitas de fraude, direcionamento e corrupção na estruturação da concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos, projetada para 30 anos e com valor estimado em cerca de R$ 5,2 bilhões. Na primeira fase, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária, além de outras medidas judiciais.