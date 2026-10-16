16 de outubro de 2026
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EM LINS

Condutor de bicicleta elétrica morre em colisão com coletivo

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência e, após perícia, o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)
Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência e, após perícia, o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

Lins - O condutor de uma bicicleta elétrica morreu, no início da manhã desta sexta-feira (16), após colisão com um coletivo ocorrida na rua Floriano Peixoto, em Lins (102 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, Valdecy Fernandes, de 58 anos, conduzia o veículo autopropelido quando, por razões a serem esclarecidas, envolveu-se em uma colisão com o ônibus.

Ele não resistiu e teve o óbito confirmado no local. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência e, após perícia, o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo de Valdecy será velado no Memorial Santa Izabel e sepultado neste sábado (17), às 11h, no Cemitério João João Batista, em Lins.

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