A chegada de uma unidade industrial da Jazam Alimentos promete ampliar a presença do setor alimentício na indústria em Bauru. A empresa brasileira, que comercializa seus produtos em mais de 50 países, anunciou a implantação de uma fábrica no Distrito Industrial 1, em um projeto que prevê um terreno de 32 mil metros quadrados e 12 mil metros quadrados de área construída, ocupando o prédio da antiga fábrica da Haribo. O início das atividades está previsto para o primeiro semestre de 2027.

A nova unidade faz parte da estratégia de expansão da companhia, que pretende aumentar sua capacidade produtiva, ganhar flexibilidade operacional e abrir espaço para o desenvolvimento de novos produtos. A empresa já mantém duas unidades industriais em Pompéia, sede da Jazam.

Segundo a companhia, a escolha de Bauru considerou a localização estratégica do município, a infraestrutura logística e a disponibilidade de serviços e mão de obra especializada. O projeto está em fase de planejamento e preparação técnica e operacional.