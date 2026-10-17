A chegada de uma unidade industrial da Jazam Alimentos promete ampliar a presença do setor alimentício na indústria em Bauru. A empresa brasileira, que comercializa seus produtos em mais de 50 países, anunciou a implantação de uma fábrica no Distrito Industrial 1, em um projeto que prevê um terreno de 32 mil metros quadrados e 12 mil metros quadrados de área construída, ocupando o prédio da antiga fábrica da Haribo. O início das atividades está previsto para o primeiro semestre de 2027.
A nova unidade faz parte da estratégia de expansão da companhia, que pretende aumentar sua capacidade produtiva, ganhar flexibilidade operacional e abrir espaço para o desenvolvimento de novos produtos. A empresa já mantém duas unidades industriais em Pompéia, sede da Jazam.
Segundo a companhia, a escolha de Bauru considerou a localização estratégica do município, a infraestrutura logística e a disponibilidade de serviços e mão de obra especializada. O projeto está em fase de planejamento e preparação técnica e operacional.
"Bauru reúne condições importantes para essa nova etapa e passa a fazer parte de uma estratégia de longo prazo, que envolve ampliar nossa estrutura e fortalecer nossas operações", afirma Regiane Helena Zambon, CEO da Jazam.
Expansão inclui novas categorias de produtos
A instalação em Bauru deverá complementar a estrutura industrial existente e contribuir para os próximos ciclos de crescimento da empresa. Entre as possibilidades em estudo para a nova fábrica estão a ampliação do portfólio destinado à confeitaria e a produção de itens como granulados e coberturas.
A companhia também pretende fortalecer sua atuação em novos canais de comercialização, mercados geográficos e categorias de alimentos. A estratégia contempla tanto o mercado brasileiro quanto as exportações, segmento no qual a Jazam já possui presença internacional.
A empresa ainda não detalhou o investimento financeiro previsto para a implantação da unidade nem informou quantos empregos deverão ser gerados em Bauru. Segundo a companhia, novas informações sobre a estrutura e a configuração operacional serão divulgadas à medida que o projeto avançar.
A nova fábrica, de acordo com a CEO, não representa apenas uma ampliação física, mas a criação de uma operação alinhada aos padrões de qualidade e aos processos industriais da companhia. A executiva também afirma que a empresa pretende construir uma relação duradoura com a comunidade local.
Com a implantação da unidade em Bauru, a empresa prepara mais um passo na ampliação de sua capacidade industrial e na diversificação de seus negócios.
De uma operação de café a uma indústria de alimentos
A trajetória empresarial que deu origem à Jazam começou na década de 1960, com a comercialização de café. Nos anos 1970, o beneficiamento de amendoim foi incorporado aos negócios, período em que a empresa também iniciou sua atuação exportadora.
Em 1991, com a verticalização das operações e o início da fabricação de doces de amendoim, foi criada a Jazam. Nos anos seguintes, a companhia diversificou seu portfólio e ampliou sua presença no mercado de confeitos e outros alimentos.
Entre 2001 e 2010, foram lançadas as marcas Pingo de Leite e Ducrem. Em 2011, a chegada do Coloreti marcou outra etapa de expansão. Atualmente, o portfólio também reúne marcas como Tetop e Chocomais.
A estrutura industrial em Pompéia é dividida em duas frentes complementares. A Jazam Peanuts é dedicada ao beneficiamento de amendoim, enquanto a Jazam Alimentos concentra a fabricação de snacks doces e salgados, confeitos, coberturas, cremes, pastas, chocolates e bombons.