O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), aponta indícios de que o ex-secretário municipal de Governo de Bauru Renato Purini (exonerado pela prefeita Suéllen Rosim, sua esposa) teria recebido vantagens indevidas relacionadas à concessão dos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos (lixo). Segundo a representação encaminhada à Justiça, com pedido de prisão preventiva, os pagamentos teriam sido intermediados por um advogado e formalizados por meio de documentos de prestação de serviços jurídicos. Purini foi preso em sua casa, onde houve também busca e apreensão de documentos, nesta sexta-feira (16), em novo Procedimento Investigatório Criminal (PIC) derivado da Operação Cavalo de Troia.

Entre os valores identificados pelos investigadores estão uma nota fiscal de R$ 750 mil, que teria sido emitida e paga, e uma cobrança adicional de R$ 90 mil. O próprio Ministério Público ressalva que ainda é necessário esclarecer o montante total envolvido, o caminho percorrido pelo dinheiro e a identidade de todos os destinatários finais.

As informações constam de uma representação cautelar apresentada pelo Gaeco à Justiça em 14 de outubro de 2026, no âmbito da segunda frente de investigação derivada da Operação Cavalo de Troia. O documento pediu a prisão preventiva de Purini, que ocorreu na sexta-feira, e medidas cautelares contra outros dois investigados, além de buscas pessoais e domiciliares. A peça descreve suspeitas que ainda precisam ser apuradas judicialmente. As imputações apresentadas pelo Ministério Público não equivalem a uma condenação.