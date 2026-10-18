O Bauru Basket começou sua caminhada no NBB Caixa 2026/2027 da melhor maneira possível: com uma vitória emocionante sobre o Flamengo, por 82 a 81, neste domingo (18), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Diante de um dos adversários mais tradicionais do basquete brasileiro, o Dragão mostrou força para conquistar um resultado importante logo na primeira rodada do principal campeonato nacional da modalidade.

O triunfo ganha ainda mais relevância pelo peso do adversário e pelo fato de ter sido conquistado fora de casa. Flamengo e Bauru protagonizaram as finais do NBB em 2015 e 2016, ambas vencidas pela equipe carioca. O time bauruense conquistou seu título nacional em 2017, diante do Paulistano.

A vitória por apenas um ponto de diferença também traduz o equilíbrio esperado para uma competição longa e disputada. Para o Bauru, começar com um resultado positivo diante de um rival desse porte representa um impulso importante para a sequência do campeonato.

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