O Bauru Basket começou sua caminhada no NBB Caixa 2026/2027 da melhor maneira possível: com uma vitória emocionante sobre o Flamengo, por 82 a 81, neste domingo (18), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Diante de um dos adversários mais tradicionais do basquete brasileiro, o Dragão mostrou força para conquistar um resultado importante logo na primeira rodada do principal campeonato nacional da modalidade.
O triunfo ganha ainda mais relevância pelo peso do adversário e pelo fato de ter sido conquistado fora de casa. Flamengo e Bauru protagonizaram as finais do NBB em 2015 e 2016, ambas vencidas pela equipe carioca. O time bauruense conquistou seu título nacional em 2017, diante do Paulistano.
A vitória por apenas um ponto de diferença também traduz o equilíbrio esperado para uma competição longa e disputada. Para o Bauru, começar com um resultado positivo diante de um rival desse porte representa um impulso importante para a sequência do campeonato.
Elenco reformulado e novas alternativas
A equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú chegou à estreia depois de cinco semanas de preparação, período dedicado ao aprimoramento físico, técnico e tático, além da recuperação de atletas que enfrentaram problemas físicos durante o Campeonato Paulista.
O elenco passou por mudanças em relação à temporada anterior. Entre as novidades estão o ala Anthony Harris, que se destacou pelo Osasco na última edição do NBB, e o armador Corderro Bennett, campeão nacional pelo Franca. O experiente Alex Garcia, referência do basquete brasileiro, também permanece como uma das lideranças do grupo.
O ala Wesley Mogi, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, voltou a ficar à disposição da comissão técnica para o início da competição.
Antes da estreia, Jaú havia projetado uma equipe com maior velocidade, mais intensidade nas transições e diferentes possibilidades de formação. A proposta é preservar a característica aguerrida do Dragão, mas ampliar as alternativas ofensivas e defensivas ao longo dos jogos.
Do outro lado, o Flamengo também iniciou a temporada com mudanças importantes. A equipe carioca passou a ser comandada por Demétrius Ferracciú, campeão do NBB pelo próprio Bauru na temporada 2016/2017. Ele assumiu o comando rubro-negro com a missão de recolocar o Flamengo na disputa pelos principais títulos. A equipe carioca chegou à estreia embalada por duas conquistas na pré-temporada: o Torneio de Abertura do NBB e o Campeonato Carioca. Com reforços como o armador Yago Mateus e o ala Didi Louzada, o time tinha motivos para encarar o início do campeonato com confiança.
O resultado, porém, mostrou que o Bauru também chega preparado para competir em alto nível. Ao vencer por 82 a 81 no Maracanãzinho, o Dragão não apenas largou com o pé direito na competição, mas também deu uma demonstração de que pode buscar uma campanha mais consistente na temporada.
A equipe bauruense volta à quadra na quarta-feira (21), quando recebe o São José Basketball, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, em seu primeiro compromisso em casa pelo NBB 2026/2027