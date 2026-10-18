Um adolescente morreu na manhã deste domingo (18) após bater a motocicleta que conduzia contra um poste na avenida Papa João Paulo II, no bairro Sonho Nosso, em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). Segundo informações da Polícia Militar, não há indícios, até o momento, de envolvimento de outros veículos no acidente.

Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27º BPM/I) atenderam à ocorrência. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi preservada para os trabalhos da perícia, e as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.