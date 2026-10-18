Um homem foi preso na noite deste sábado (17), suspeito de ameaçar duas funcionárias e levar dois óculos de sol avaliados em cerca de R$ 1 mil de um estabelecimento comercial na avenida Tiradentes, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Segundo o boletim de ocorrência, ele fugiu após ameaçar as mulheres e foi localizado pela Polícia Militar com auxílio de imagens das câmeras de segurança, usando a mesma bandana registrada nas gravações. Os objetos não foram encontrados. O suspeito afirmou que tomava medicamentos controlados e que não se lembrava do ocorrido.

De acordo com o registro policial, o suspeito chegou ao local e subiu em uma motocicleta utilizada para entregas. Após ser advertido pelas funcionárias, entrou no estabelecimento cambaleando e passou a proferir ameaças, dizendo que elas o conheceriam ao verem sua arma. Temendo pela própria segurança, as mulheres tentaram sair do local. Nesse momento, o homem pegou os óculos e fugiu.

Um celular que estava com o homem também foi apreendido para apuração de sua procedência. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante por roubo, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.