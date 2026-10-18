A Vara das Garantias do Judiciário de Bauru, por meio do serviço de Atendimento a Pessoa Custodiada (Apec), acaba de firmar parceria com a Associação da Igreja Restaurar. Conforme o juiz das Garantias, Josias Martins de Almeida Júnior, a iniciativa amplia a frente de orientação assistencial a vulneráveis que enfrentam o desafio de ressocialização ao cumprir pena.

O magistrado e coordenador do Apec cita que a "parceria com a Associação Restaurar guarda estreita relação com a visão da igreja que encontra no mandamento do amor ao próximo o princípio da dignidade da pessoa tão buscada pela Justiça. Partindo da premissa de que ninguém muda de vida sozinho, o projeto oferece de forma voluntária apoio social, acolhimento e reconstrução de vínculos para pessoas colocadas em liberdade".

O convênio terá início das atividades na próxima semana. A adesão da pessoa colocada em liberdade é espontânea. O juiz da Vara das Garantias menciona o "reconhecimento aos pastores Delton Matheus e Renata Matheus, cuja sensibilidade e abertura das portas da instituição refletem uma igreja pautada pelo empenho na transformação das pessoas". Ele ressalta que a parceria identifica a necessidade do Poder Público e a sociedade civil "caminharem juntos para ajudar pessoas a deixarem conflitos para trás e construírem uma nova história com dignidade e esperança".

O que é