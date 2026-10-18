Quem não votou no 1º turno das Eleições 2026 pode exercer o direito ao voto normalmente no 2º turno, no próximo dia 25 de outubro. Para votar, é preciso estar com o título de eleitor em situação regular. É possível verificar a situação do documento acessando o aplicativo e-Título (após login, clicar em "Mais opções" e, em seguida, "Consultar situação eleitoral") ou por meio do site do Autoatendimento Eleitoral (aba "Consulta", opção "Situação do título").

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e os maiores de 70. Eleitoras e eleitores devem ter completado 16 anos até o último dia 4 de outubro (data do 1º turno) para votar em 25 de outubro.

Somente não pode votar quem está com o título cancelado por ter faltado a três eleições seguidas (cada turno é considerado um pleito independente) sem apresentar justificativa, ou está com o documento suspenso, o que ocorre em caso de conscrição (prestação de serviço militar) ou condenação criminal definitiva, por exemplo. Algumas dessas situações, dependendo do caso, podem ser regularizadas a partir de 3 de novembro, quando o cadastro eleitoral é reaberto.