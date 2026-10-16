Uma jovem de 21 anos foi presa em Bauru, na noite desta quinta-feira (15), no Núcleo Mary Dota, indiciada pelo crime de racismo após ofensas registradas em conversas no WhatsApp, nas quais chamou a vítima, uma cozinheira de 44 anos, de “macaca preta”, conforme consta do boletim de ocorrência. A pena para racismo e injúria racial é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa, conforme a Lei nº 14.532/2023.

Segundo o BO, houve uma denúncia por telefone, e policiais militares foram até o endereço da vítima. No local, constataram que ela reside na casa da frente e que a indiciada é sua inquilina, ocupando uma edícula nos fundos. Havia atraso no pagamento do aluguel, que gerou discussões. A vítima relatou que teve acesso a mensagens de WhatsApp encaminhadas a ela, nas quais a indiciada a ofendia por sua cor de pele. Questionada, a jovem admitiu aos agentes de segurança que havia escrito ofensas racistas contra a dona do imóvel que aluga, mas afirmou que não se considerava uma pessoa racista.

Ainda de acordo com o registro policial, diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão à jovem e a conduziram à delegacia, onde a prisão foi ratificada pelo crime de racismo. Sem direito à fiança, ela permaneceu à disposição da Justiça.