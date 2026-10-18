As Carretas de Mamografia da Secretaria de Estado da Saúde vão passar por Itapuí e Jaú durante o Outubro Rosa. Os exames são gratuitos. Mulheres de 50 a 74 anos podem fazer a mamografia apresentando apenas documento de identidade e cartão SUS. Para mulheres de 35 a 49 anos e acima de 74 anos, é necessário também o pedido médico.
O atendimento é feito para mulheres a partir dos 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses. Em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), o atendimento começou no último dia 6 e segue até este sábado (17), na rua José Geronimo Videira, 1 (Ginásio de Esportes Municipal). Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), os exames serão feitos entre os dias 20 e 31 de outubro, na avenida João Ferraz Neto, 201 (Museu).
As carretas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h. Caso alguma alteração seja identificada, a paciente é encaminhada para um serviço de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para exames complementares e, se necessário, início do tratamento.