A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (17) o "Dia D do Outubro Rosa", com atendimento especial voltado à saúde da mulher. Durante a mobilização, todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 12h para coletas de papanicolau e solicitação de mamografia. O Dia D também contará com atendimento no Rais Mulher e no distrito de Alfredo Guedes.
A ação integra a programação do Outubro Rosa, período dedicado à conscientização e às ações de cuidado com a saúde da mulher. Para a solicitação de mamografia durante o Dia D, a campanha será direcionada às mulheres acima de 40 anos.
O atendimento será realizado por ordem de demanda, durante o período de funcionamento das unidades. As mulheres que participarem da mobilização devem apresentar RG, CPF e Cartão Cidadão.
Com a abertura das unidades no sábado, o Dia D amplia a oportunidade de acesso aos serviços disponibilizados pela rede municipal durante o Outubro Rosa, especialmente para as mulheres que encontram dificuldade para procurar atendimento durante a semana.
A Secretaria de Saúde reforça ainda que a campanha permanente para realização do exame papanicolau continua normalmente durante todo o ano. O atendimento acontece às quartas-feiras, das 16h às 20h, nas unidades de atenção primária, sem necessidade de agendamento. No Rais e no distrito de Alfredo Guedes, é necessário realizar agendamento prévio.
"O Dia D é uma oportunidade para ampliar o acesso das mulheres aos cuidados preventivos. Vamos abrir todas as unidades no sábado, das 8h às 12h, justamente para facilitar esse atendimento. Convidamos as mulheres a aproveitarem a mobilização, levarem seus documentos e procurarem a unidade de saúde mais próxima para realizar o papanicolau e, quando indicado, solicitar a mamografia. A prevenção e o acompanhamento regular são fundamentais para o cuidado com a saúde da mulher", destacou o secretário de Saúde, Murilo Pavanello.