A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (17) o "Dia D do Outubro Rosa", com atendimento especial voltado à saúde da mulher. Durante a mobilização, todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 12h para coletas de papanicolau e solicitação de mamografia. O Dia D também contará com atendimento no Rais Mulher e no distrito de Alfredo Guedes.

A ação integra a programação do Outubro Rosa, período dedicado à conscientização e às ações de cuidado com a saúde da mulher. Para a solicitação de mamografia durante o Dia D, a campanha será direcionada às mulheres acima de 40 anos.

O atendimento será realizado por ordem de demanda, durante o período de funcionamento das unidades. As mulheres que participarem da mobilização devem apresentar RG, CPF e Cartão Cidadão.