Os gritos de socorro de uma criança levaram a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu a atender uma ocorrência de violência doméstica na tarde desta quinta-feira (15), no Jardim Aeroporto. A criança relatou que a mãe havia sido agredida e atropelada pelo próprio pai. A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após receber informações de que uma criança gritava em frente a uma residência, pedindo ajuda para a mãe, que estaria ferida.

Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram a mulher machucada, acompanhada dos filhos. Segundo o relato da vítima, o companheiro havia deixado o local em uma motocicleta antes da chegada das equipes. Durante o atendimento, a mulher afirmou que a cunhada também teria participado das agressões. Conforme o registro da ocorrência, a própria suspeita confirmou ter agredido a vítima e declarou que não permitiria que ela entrasse no imóvel para retirar seus pertences pessoais.

Ainda segundo o boletim, quando a vítima tentou buscar seus objetos, houve uma nova agressão na presença dos guardas municipais. Os agentes intervieram para separar as envolvidas, mas uma das mulheres teria empurrado um dos guardas e tentado agredi-lo. Para conter a situação e interromper as agressões, a equipe precisou utilizar gás de pimenta, restabelecendo a segurança no local. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Adulto para receber atendimento médico. Em seguida, a ocorrência foi apresentada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e uma das envolvidas permaneceu presa e à disposição da Justiça.