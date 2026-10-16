Uma mulher foi encontrada ferida e sangrando em uma residência nos fundos de uma igreja, no Jardim Riviera, em Botucatu, na noite desta quinta-feira (15). Um homem de 39 anos foi preso após a Guarda Civil Municipal (GCM) receber uma denúncia de que ele estaria arrastando a vítima pela rua e, posteriormente, ouvir ameaças de morte vindas do imóvel.

De acordo com o registro da ocorrência, pessoas que estavam na igreja acionaram o Centro de Operações Integradas (COI) após presenciarem o homem arrastando a mulher pela via pública. Como não conseguiram identificar o destino do casal, as testemunhas repassaram aos agentes as características das roupas dos envolvidos. Durante o patrulhamento pelo Jardim Riviera, os guardas chegaram a uma residência localizada nos fundos da igreja. No local, ouviram um homem ameaçando matar uma mulher. Diante da situação, entraram no imóvel e encontraram a vítima em estado de desespero, com ferimentos e sangramento.

O suspeito foi abordado e recebeu voz de prisão. Durante o atendimento médico, a mulher relatou ter sido atingida na cabeça com um pedaço de madeira. Ela também afirmou que o agressor teria tentado golpeá-la com uma faca na região do pescoço. Além dos ferimentos, a vítima apresentava um dos braços bastante inchado, com suspeita de fratura. Ela permaneceu sob cuidados médicos para a realização de exames e aguardava encaminhamento para avaliação complementar. O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 Horas, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Após os procedimentos policiais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.