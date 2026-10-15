Lençóis Paulista - Uma mulher de 26 anos, que cumpria medidas cautelares em razão de prisão por tráfico de drogas ocorrida em 2025, voltou a ser detida pelo mesmo crime, na tarde desta quinta-feira (15), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), durante operação da Polícia Civil que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). Nas buscas, equipes encontraram mais de 14,9 quilos de cocaína, além de tijolo de maconha dentro de um cano de PVC enterrado no quintal da casa dela e materiais utilizados no preparo e no armazenamento de entorpecentes.

Os policiais civis e guardas civis municipais cumpriram mandado de busca no endereço da suspeita após investigações conduzidas pela delegacia da cidade apontarem o envolvimento dela no armazenamento e comércio de drogas. A investigada foi detida na casa da sua mãe e, após tomar conhecimento da ordem judicial, acompanhou as buscas em sua residência, alegando que possuía apenas uma porção de maconha para consumo pessoal.

No imóvel, porém, dentro de um cano de PVC enterrado no quintal, as equipes encontraram um tijolo de maconha. Já em um cômodo anexo à lavanderia, os policiais civis e guardas municipais localizaram sacos com cocaína dentro de uma bacia, além de objetos e materiais usados no preparo da droga, como balança, plástico filme, embalagens plásticas, peneiras, uma prensa hidráulica e frascos com solvente. Questionada, a mulher disse apenas que estava guardando as drogas. Ela foi autuada em flagrante por tráfico pelo delegado Luiz Cláudio Massa e ficou à disposição da Justiça.