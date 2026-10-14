Com muita audácia, um ladrão se aproveitou que um carro havia acabado de entrar em um condomínio de Bauru, nas proximidades do Recinto Mello Moraes, e ingressou rápido ao residencial, a pé, com o objetivo de achar algo de valor e cometer furto no próprio estacionamento do local. O fato aconteceu por volta de 19h desta terça-feira (13).

As filmagem das câmeras de segurança mostram o homem furtando uma bicicleta do residencial. Ele desce pedalando pela área comum e, como vê que o portão pelo qual entrou estava fechado, ele então resolveu deixar o condomínio empurrando o veículo pela própria saída dos moradores.

O caso deve ser encaminhado pelo síndico à Polícia Civil, que investigará o crime de furto.