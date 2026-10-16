Pesquisa realizada pelo Procon-SP para ajudar o consumidor nas suas escolhas diárias revelou diferenças significativas nos preços de alimentos e bebidas que compõem o tradicional café da manhã paulista. O pão de queijo, por unidade, registrou variação de 169% na cidade, com preços oscilando entre R$ 4,25 e R$ 11,44, conforme o estabelecimento. Já o preço do pão francês na chapa com manteiga apresentou diferença de quase 96%, sendo o maior preço constatado R$ 9,00 e, o menor, R$ 4,60.

A iniciativa, promovida anualmente em alusão ao Dia Mundial do Pão, comemorado nesta sexta-feira, 16 de outubro, comparou os preços de 28 produtos como pão francês, pão de queijo, café coado, café expresso, café com leite, pão na chapa com manteiga, misto quente e outros produtos.

A coleta foi realizada em oito padarias do município de Bauru em 21 de setembro. O relatório completo, com os preços pesquisados, percentuais de variação e metodologia adotada, está disponível pelo link https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/RPadaria_2026_Bauru.pdf