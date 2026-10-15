O Fest’UP Bauru 2026 tem uma nova data confirmada: 7 de novembro. A mudança é anunciada pela organização do encontro, que reúne profissionais, estudantes e interessados no universo da comunicação, da criatividade e do marketing.
Em 10 cidades pelo Brasil, o Fest’UP é um evento de comunicação há 35 anos referência para profissionais, estudantes e empresários aficionados pelo mundo da comunicação. Pelo segundo ano na cidade, o encontro será realizado na FIB - Faculdades Integradas de Bauru. Os ingressos estarão à venda em breve pela plataforma Sympla.
O Fest’UP Bauru reúne especialistas de renome na comunicação que provocam em suas participações a discussão sobre as transformações do setor e as tendências aproximando diferentes gerações de profissionais e estudantes. O Fest’UP é uma iniciativa da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP).
As novidades sobre o evento podem ser conferidas no Instagram do Fest’UP pelo @festupbauru.
Serviço
Fest’Up Bauru 2026 — Trilhas da Comunicação
• Data: sábado, 7 de novembro de 2026
• Horário: credenciamento às 8h; programação a partir das 9h
• Local: FIB — Faculdades Integradas de Bauru
• Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/fest-up-bauru-2026/3584075
• Instagram: @festupbauru