O Fest’UP Bauru 2026 tem uma nova data confirmada: 7 de novembro. A mudança é anunciada pela organização do encontro, que reúne profissionais, estudantes e interessados no universo da comunicação, da criatividade e do marketing.

Em 10 cidades pelo Brasil, o Fest’UP é um evento de comunicação há 35 anos referência para profissionais, estudantes e empresários aficionados pelo mundo da comunicação. Pelo segundo ano na cidade, o encontro será realizado na FIB - Faculdades Integradas de Bauru. Os ingressos estarão à venda em breve pela plataforma Sympla.

O Fest’UP Bauru reúne especialistas de renome na comunicação que provocam em suas participações a discussão sobre as transformações do setor e as tendências aproximando diferentes gerações de profissionais e estudantes. O Fest’UP é uma iniciativa da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP).

As novidades sobre o evento podem ser conferidas no Instagram do Fest’UP pelo @festupbauru.