Na manhã desta quinta-feira (15), um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio relacionada à proteção de um ponto de venda de drogas no Jardim Carvalho, na região do Jardim Marambá, em Bauru, foi preso em flagrante por equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), no mesmo endereço, por tráfico. Com ele, os policiais civis apreenderam 202 pinos com cocaína, 55 porções de crack e nove porções de maconha.

Durante diligências, equipe da unidade visualizou um ponto já conhecido por movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes e flagrou o investigado retirando algo de um canteiro e entregando a pedestres e ocupantes de veículos que passavam pelo local. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir a pé e dispensou parte do material durante o trajeto.

Após acompanhamento, porém, foi alcançado e detido. Nas buscas realizadas pelos policiais civis, foram localizadas as porções de drogas abandonadas durante a fuga, além de outras porções em um canteiro utilizado como esconderijo. Ao todo, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 202 pinos com cocaína, 55 porções de crack e nove porções de maconha.