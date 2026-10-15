A 45ª Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru começará nesta sexta-feira, 16 de outubro, com programação musical, gastronomia e happy hour com chopp em dobro das 18h às 20h. O evento segue até domingo, dia 18, na sede da instituição, localizada na Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, com entrada gratuita.
A abertura será às 18h, com apresentação do DJ Robertinho. Às 18h30, haverá uma apresentação cultural, seguida pela cerimônia oficial de abertura, às 19h. Na sequência, às 19h30, o público poderá acompanhar o show do Deck 66. A Praça de Alimentação funcionará até as 22h.
No sábado, 17 de outubro, a Feira estará aberta das 10h às 22h, com atrações musicais ao longo do dia. A programação começa ao meio-dia, com Novo Clima, seguida por Mister Dylan, às 14h; Karen Molaia, às 16h; Rockmantics, às 17h30; e Gustavo Moterani, às 19h30.
No domingo, 18 de outubro, as atividades começam às 11h, com a apresentação da Equipe Luso de Ginástica Rítmica, sob responsabilidade de Carol Gonçalves. Às 12h, será a vez de Seu Marcolino; às 14h, o público poderá acompanhar o Pagode do PH; e, às 16h, Ricardo Santelmo. Na Cantina Italiana, o Grupo Cris Lopes apresenta a tradicional Tarantela às 12h30.
Além das atrações culturais, a programação inclui Praça de Alimentação, Cantina Italiana, feira de artesanato e Espaço Kids, com opções para diferentes públicos durante os três dias. A proposta é reunir famílias e visitantes em torno de atividades de lazer e gastronomia, ao mesmo tempo que divulga o trabalho realizado pela instituição.
A Feira da Bondade também tem finalidade beneficente. A renda arrecadada será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela APAE Bauru às pessoas com deficiência e suas famílias. Na edição de 2025, o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas e contou com o apoio de 53 parceiros, entre empresas, órgãos públicos, clubes de serviço e comunidades religiosas.
Serviço
45ª Feira da Bondade da Apae Bauru
Data: 16, 17 e 18 de outubro
Local: APAE Bauru – Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, Jardim Ouro Verde
Entrada: gratuita
Horários: sexta-feira, das 18h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h.
Happy Hour: sexta-feira, das 18h às 20h, com chopp em dobro.
Local: Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, Jardim Ouro Verde, Bauru
Entrada: gratuita