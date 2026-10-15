A 45ª Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru começará nesta sexta-feira, 16 de outubro, com programação musical, gastronomia e happy hour com chopp em dobro das 18h às 20h. O evento segue até domingo, dia 18, na sede da instituição, localizada na Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, com entrada gratuita.

A abertura será às 18h, com apresentação do DJ Robertinho. Às 18h30, haverá uma apresentação cultural, seguida pela cerimônia oficial de abertura, às 19h. Na sequência, às 19h30, o público poderá acompanhar o show do Deck 66. A Praça de Alimentação funcionará até as 22h.

No sábado, 17 de outubro, a Feira estará aberta das 10h às 22h, com atrações musicais ao longo do dia. A programação começa ao meio-dia, com Novo Clima, seguida por Mister Dylan, às 14h; Karen Molaia, às 16h; Rockmantics, às 17h30; e Gustavo Moterani, às 19h30.