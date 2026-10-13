Um homem de 42 anos foi perseguido por ocupantes de um carro e esfaqueado quando tentava entrar no condomínio residencial onde mora, na manhã deste domingo (11), na região da Vila Industrial, em Bauru. Ele foi socorrido pelo síndico, que o encontrou ferido, caído na rua, e conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde ficou internado. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Conforme o registro policial, a vítima contou à polícia que ocupantes de um veículo emparelharam com o seu automóvel quando ela trafegava por uma rua do bairro e lhe apontaram uma arma de fogo. Neste momento, ainda segundo o registro policial, o homem teria engatado marcha ré e fugido em direção ao condomínio onde mora, mas acabou alcançado pelos suspeitos quando desembarcava do carro.

Ele foi golpeado quatro vezes com faca, no ombro direito, abdômen e perto da orelha. Segundo a vítima, os agressores tentaram atingir o seu pescoço, sem sucesso. A Polícia Militar (PM) foi acionada e uma equipe do plantão da CPJ também foi até o local para o levantamento inicial de informações. O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).