Bauru acaba de reforçar sua posição entre os destinos turísticos do país. O município está oficialmente inserido no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, reconhecimento que evidencia a importância da cidade para o desenvolvimento do setor e fortalece sua projeção regional.
A inclusão faz parte do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e mantém Bauru registrada no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapas), plataforma que reúne municípios com atuação, estrutura e potencial turístico em todo o país. Mais do que um reconhecimento institucional, a presença no Mapa do Turismo Brasileiro amplia a visibilidade de Bauru e reforça características que fazem da cidade um importante polo de atração de visitantes.
Bauru integra a Região Turística Coração Paulista, ao lado de Macatuba, Lençóis Paulista e Pederneiras, e reúne diferentes vocações turísticas. O município se destaca nos segmentos de negócios e eventos, estudo e intercâmbio, cultura e saúde, além de contar com atrativos reconhecidos, como o Jardim Botânico Municipal, o Zoológico Municipal e o Parque Vitória Régia. A força do calendário de eventos também contribui diretamente para esse posicionamento.
Ao longo do ano, Bauru recebe iniciativas que movimentam a cidade, atraem público de diferentes regiões e fortalecem a economia local, como a Semana do Hip-Hop, o Arraiá Aéreo, o Celebra Bauru, a Parada da Diversidade e o Natal EmCantos.
Esses eventos se somam à estrutura de serviços, comércio, gastronomia, hotelaria, saúde e educação já consolidada no município, ampliando o potencial de Bauru como destino para diferentes públicos. Atualmente, o Mapa do Turismo Brasileiro reúne mais de 2.800 municípios, distribuídos em cerca de 360 regiões turísticas.
A presença de Bauru nesse cenário reforça a cidade como referência no centro do Estado de São Paulo e abre novas possibilidades para ações de promoção, desenvolvimento de projetos e fortalecimento do turismo como vetor de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.
Para a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), o reconhecimento consolida um trabalho permanente de valorização dos atrativos locais, fortalecimento do calendário de eventos e ampliação da presença do município no cenário turístico estadual e nacional.