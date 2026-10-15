Bauru acaba de reforçar sua posição entre os destinos turísticos do país. O município está oficialmente inserido no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, reconhecimento que evidencia a importância da cidade para o desenvolvimento do setor e fortalece sua projeção regional.

A inclusão faz parte do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e mantém Bauru registrada no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapas), plataforma que reúne municípios com atuação, estrutura e potencial turístico em todo o país. Mais do que um reconhecimento institucional, a presença no Mapa do Turismo Brasileiro amplia a visibilidade de Bauru e reforça características que fazem da cidade um importante polo de atração de visitantes.

Bauru integra a Região Turística Coração Paulista, ao lado de Macatuba, Lençóis Paulista e Pederneiras, e reúne diferentes vocações turísticas. O município se destaca nos segmentos de negócios e eventos, estudo e intercâmbio, cultura e saúde, além de contar com atrativos reconhecidos, como o Jardim Botânico Municipal, o Zoológico Municipal e o Parque Vitória Régia. A força do calendário de eventos também contribui diretamente para esse posicionamento.