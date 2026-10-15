Um homem de 44 anos e o filho adolescente dele, de 17, foram flagrados pela Polícia Militar cometendo furto de fiação de energia elétrica e feito a remoção do transformador de energia elétrica da CPFL Paulista que estava no poste, no final da noite desta quarta-feira (14). O fato aconteceu na Estrada Santo Antônio, na área rural de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). O adulto, que deveria zelar pela educação e pela ética do filho, também poderá responder por corrupção de menor, de acordo com o boletim de ocorrência. O adolescente terá que se apresentar à Vara da Infância e Juventude, na presença da irmã mais velha, que ficou responsável por ele.

Segundo consta do BO, o transformador estava no chão, em meio ao canavial, e já haviam sido arrancadas 12 peças de fiação de cobre acopladas a três suportes, pesando aproximadamente 1 quilo cada, além de ferramentas e uma escada, objetos que, em tese, estariam relacionados à subtração. Em suas declarações aos policiais militares, o adolescente admitiu ter ido até o transformador, utilizado uma escada para acessá-lo e retirado as peças de seu interior, relatando que, posteriormente, entrou em contato com seu pai para que o ajudasse a transportar os objetos.

Ainda de acordo com o documento policial, o pai declarou aos agentes de segurança que foi ao encontro do filho e, embora tenha inicialmente afirmado que não pretendia transportar os materiais, acabou colocando-os em seu veículo, reconhecendo, em suas declarações, que sabia que os objetos não lhe pertenciam e que se tratava de crime de furto. Os policiais militares relataram que ambos apresentavam vestígios de óleo e barro, circunstâncias compatíveis, em tese, com o manuseio dos componentes retirados do transformador. Os objetos encontrados foram apreendidos para as providências de polícia judiciária cabíveis.