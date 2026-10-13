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Homem é baleado nas costas no Parque Jaraguá, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic)
O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic)

Um homem de 48 anos foi baleado nas costas, neste final de semana prolongado, no Parque Jaraguá, em Bauru. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceu internado. O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O crime ocorreu no início da madrugada de segunda-feira (12). Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na rua Jeso Contijo de Moraes.

Quando os policiais militares chegaram, a vítima - atingida por disparo de arma de fogo nas costas, do lado esquerdo - estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem foi encaminhado ao PSC, onde foi medicado e permaneceu internado em observação. Policiais civis do plantão da CPJ de Bauru fizeram as diligências iniciais e, agora, a ocorrência segue sob investigação por parte da 3.ª DH/Deic. Até a publicação desta reportagem, o autor do disparo não havia sido identificado.

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