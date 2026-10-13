Um homem de 48 anos foi baleado nas costas, neste final de semana prolongado, no Parque Jaraguá, em Bauru. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceu internado. O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O crime ocorreu no início da madrugada de segunda-feira (12). Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na rua Jeso Contijo de Moraes.

Quando os policiais militares chegaram, a vítima - atingida por disparo de arma de fogo nas costas, do lado esquerdo - estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).