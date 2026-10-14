14 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 57 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 57 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS: 

Analista de Departamento Pessoal – 1 vaga

Analista de Operações I - Cadastro Jurídico (Vespertino) – 2 vagas

Atendente – 5 vagas

Atendente de Negócios – Cobrança – 1 vaga

Auxiliar - Pós Vendas – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado (vaga) – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar de loja – 1 vaga

Auxiliar de Marketing – PJ – 1 vaga

Auxiliar de mecânico – 2 vagas

Auxiliar de Produção (Artesão) – 1 vaga

Auxiliar de Produção Estofaria – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Auxiliar Eletromecânico – 2 vagas

Auxiliar Escritório – 1 vaga

Designer Gráfico - uniformes personalizados – 1 vaga

Eletricista – 2 vagas

Eletricista de caminhões – 1 vaga

Estágio Setor Criativo – 1 vaga

Farmácia de manipulação - auxiliar de manipulação – 1 vaga

Gerente de loja – 1 vaga

Instalador de Equipamentos de Segurança Eletrônica – 2 vagas

Líder de loja – 1 vaga

Líder de pátio – 1 vaga

Mecânico – 2 vagas

Monitora de transporte escolar – 2 vagas

Motorista – 1 vaga

Motorista entregador (vaga) – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Representante Comercial B2B – 2 vagas

Serralheiro – 1 vaga

Serviços gerais – 1 vaga

Soldador – 3 vagas

Técnico Eletromecânico – 2 vagas

Vendedor – 1 vaga

Vendedor - produtos esportivos – 1 vaga

Vendedor (a) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – 1 vaga

Vendedora – consultora – 1 vaga

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