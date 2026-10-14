A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 57 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Analista de Departamento Pessoal – 1 vaga
Analista de Operações I - Cadastro Jurídico (Vespertino) – 2 vagas
Atendente – 5 vagas
Atendente de Negócios – Cobrança – 1 vaga
Auxiliar - Pós Vendas – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado (vaga) – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de loja – 1 vaga
Auxiliar de Marketing – PJ – 1 vaga
Auxiliar de mecânico – 2 vagas
Auxiliar de Produção (Artesão) – 1 vaga
Auxiliar de Produção Estofaria – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar Eletromecânico – 2 vagas
Auxiliar Escritório – 1 vaga
Designer Gráfico - uniformes personalizados – 1 vaga
Eletricista – 2 vagas
Eletricista de caminhões – 1 vaga
Estágio Setor Criativo – 1 vaga
Farmácia de manipulação - auxiliar de manipulação – 1 vaga
Gerente de loja – 1 vaga
Instalador de Equipamentos de Segurança Eletrônica – 2 vagas
Líder de loja – 1 vaga
Líder de pátio – 1 vaga
Mecânico – 2 vagas
Monitora de transporte escolar – 2 vagas
Motorista – 1 vaga
Motorista entregador (vaga) – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Representante Comercial B2B – 2 vagas
Serralheiro – 1 vaga
Serviços gerais – 1 vaga
Soldador – 3 vagas
Técnico Eletromecânico – 2 vagas
Vendedor – 1 vaga
Vendedor - produtos esportivos – 1 vaga
Vendedor (a) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – 1 vaga
Vendedora – consultora – 1 vaga