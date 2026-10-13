Uma jovem morreu após colidir a moto que conduzia contra um poste na avenida Carvalho Pinto, por volta das 3h desta terça-feira (13), em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). Ela não foi identificada até o momento porque estava sem documentos pessoais. A garupa, de 20 anos, foi socorrida com vida, em estado grave, e está hospitalizada. As imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial, obtidas pela Polícia Civil, mostram que a moto ocupada pelas jovens, uma Honda CG 160 Start vermelha, passa próximo de outra moto instantes antes da batida.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas trafegavam pela avenida principal da cidade, no sentido bairro-Centro, quando, por motivos a serem esclarecidos e sem a presença de testemunhas oculares, chocaram-se contra o poste localizado no canteiro central. A Polícia Militar chegou ao endereço logo após o Samu, que já prestava os primeiros socorros e constatou o óbito da condutora em via pública.

A garupa foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos, porém, devido ao seu estado de saúde, encontrava-se impossibilitada de prestar declarações.